Fenerbahçe teklif etti; Dzeko kulübünden ayrıldı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 08:15

Güncelleme: 14.06.2023 - 08:15

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona iddialı takımla girmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko, Inter'den ayrılmaya karar verdi.

Sky Italia'nın haberine göre; Edin Dzeko, Serie A devi Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı kaydedildi.

Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. İtalya'dan Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin teklifinin yıllık 4 milyon euro civarında olduğunu öne sürdü.

37 yaşındaki Edin Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 52 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik katkı verdi.