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Fenerbahçe, Turan Tovuz karşısında 2 golle kazandı

Fenerbahçe, Turan Tovuz karşısında 2 golle kazandı

3.10.2026 21:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe, Turan Tovuz karşısında 2 golle kazandı

Fenerbahçe, milli arada oynadığı hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Fenerbahçe, 60. dakikada N'Golo Kante'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 

Karşılaşmanın 74. dakikasında ise Fenerbahçe'de Çağrı Balta, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve kazanan taraf Fenerbahçe oldu. 

Sarı-Lacivertliler, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Temsilcimiz, 14 Ekim Çarşamba günü ise Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa deplasmanına gidecek. 

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