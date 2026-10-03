Fenerbahçe, Turan Tovuz karşısında 2 golle kazandı

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Fenerbahçe, 60. dakikada N'Golo Kante'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 74. dakikasında ise Fenerbahçe'de Çağrı Balta, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve kazanan taraf Fenerbahçe oldu.
Sarı-Lacivertliler, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Temsilcimiz, 14 Ekim Çarşamba günü ise Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa deplasmanına gidecek.