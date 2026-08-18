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Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı: Fenerbahçe 1-1 Olympique Lyon

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı: Fenerbahçe 1-1 Olympique Lyon

18.08.2026 20:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı: Fenerbahçe 1-1 Olympique Lyon

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi evinde ağırladığı Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olympique Lyon ile karşılaştı.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlik ile tamamlandı.

Lyon'un golünü 40. dakikada Openda attı.

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TUR RÖVANŞA KALDI

Fenerbahçe'nin golünü ise 47. dakikada Mason Greenwood kaydetti.

Mücadele 1-1 sonuçlanırken rövanş 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Talisca, Muriç.

Olympique Lyon: Greif, Maitland Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Nuamah, Tolisso, Fofana, Openda.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 1-1 Lyon

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

85' Konuk ekip Lyon'da Morton kenara gelirken, Mads Bidstrup oyuna girdi.

83' SARI KART | Skriniar, Tolisso'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem tarafından sarı kart gördü.

82' Fenerbahçe'de Muriç oyundan çıkarken Lukaku dahil oldu.

81' SARI KART | Fenerbahçe'de Kante sarı kart gördü.

80' DİREK | Nene'nin müthiş şutu direkte patladı.

75' Lyon'da da teknik heyetten oyuna çift müdahale geldi. Gerçekleşen oyuncu değişikliğiyle Ruben Kluivert ve Nuamah kenara gelirken, Mata ve Boudache oyuna dahil olan isimler oldu. Bakalım

73' Fenerbahçe'de Kerem ve Talisca'nın yerine Nene ile Asensio oyuna dahil oldu.

47' Mason Greenwood topu sağına nefis çekti, kaleye baktı ve müthiş bir şutla ağları sarstı.

47' GOL | Greenwood'un golü ile Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

40' GOL | Openda'nın golü ile Lyon öne geçti.

37' SARI KART | Lyon'da Skriniar'ın ayağına basan Abner sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

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