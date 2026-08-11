Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off'a yazdırdı: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaştı.

Merkur Arena'da oynanan mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

ADINI PLAY-OFF'A YAZDIRDI

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.

Fenerbahçe, iki maçın ardından toplamda 3-0'lık skor ile adını play-off turuna yazdırdı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselen Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lyon ile eşleşti.

Fenerbahçe ve Lyon arasındaki play-off turu eşleşmesinin ilk maçı 18 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş ise 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak.

Play-off eşleşmesini kazanan ekip lig aşamasında boy gösterecek.

TALISCA'DAN DÖRTTE DÖRT

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce çıktığı 3 karşılaşmada da gol atan Talisca, bu maçta da 66. dakikada takımını penaltıdan öne geçiren golü kaydetti.

VEDAT MURİÇ BU SEZON İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu sezon ilk transferi olan Muriç, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Eşleşmenin ilk maçında yedek soyunan Muriç, rövanşın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

Tecrübeli golcü, 19 Temmuz 2020'den sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giydi.

2 BEK İLK YARIDA SARARDI

Fenerbahçe'nin bek oyuncuları ilk yarıda sarı kart gördü.

Sarı-lacivertlilerde sağ bek Nelson Semedo 40, sol bek Archie Brown ise 45. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal, her iki oyuncuyu da ikinci yarıda oyunda tuttu.

İLK 11'LER

Sturm Graz: Khudiakov, Malic, Petrovic, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Kayombo, Jatta.

Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.

Karşılaşmadan önemli anlar | Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

90' SARI KART | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

85' SARI KART | Sturm Graz'da Mitchell, Vedat Muriç'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. Müdahalenin ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

77' Fenerbahçe'de Talisca oyundan çıkarken yerine Vedat Muriç dahil oldu.

73' Fenerbahçe'de Kante'nin yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

70' Sturm Graz'da oyuncu değişikliği. Stankovic oyundan çıkarken, Fosso mücadeleye dahil oldu.

66' GOL | Talisca'nın penaltıdan attığı gol ile Fenerbahçe öne geçti.

63' Fenerbahçe'de de üç oyuncu değişikliği birden yapıldı. Fred, Oğuz Aydın ve Mert Müldür oyuna dahil olurken; Greenwood, Semedo ve Asensio kenara geldi.

61' Sturm Graz'da iki oyuncu değişikliği birden yapıldı. Kayombo oyundan çıkarken Weiper oyuna dahil oldu. Jatta'nın yerine ise Beganovic oyuna girdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' SARI KART | Fenerbahçe'de Archie Brown sarı kart gördü.

40' SARI KART | Fenerbahçe'de Semedo sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Fenerbahçe...