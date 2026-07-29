Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile eşleşti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor.
Sarı-lacivertli takım, 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi toplam 2-1'lik skorla eleyerek 3. eleme turuna yükseldi.
TALISCA TURU GETİRDİ
Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Kadıköy'de oynadığı ilk karşılaşmayı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazandı.
Polonya'daki rövanşta da Talisca ile gol bulan sarı-lacivertliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve tur biletini aldı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ STURM GRAZ
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Avusturya ekibi Sturm Graz oldu.
Sarı-lacivertliler, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede rakibini elemesi hâlinde play-off turuna yükselecek.
Fenerbahçe - Sturm Graz eşleşmesinde ilk maç Kadıköy'de 4-5 Ağustos'ta, ikinci maç ise Avusturya'da 11 Ağustos'ta oynanacak.