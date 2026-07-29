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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile eşleşti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile eşleşti!

29.07.2026 23:27:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile eşleşti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. eleme turuna yükseldi. Sarı-lacivertli ekip 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor.

Sarı-lacivertli takım, 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi toplam 2-1'lik skorla eleyerek 3. eleme turuna yükseldi.

TALISCA TURU GETİRDİ

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Kadıköy'de oynadığı ilk karşılaşmayı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazandı.

Polonya'daki rövanşta da Talisca ile gol bulan sarı-lacivertliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve tur biletini aldı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ STURM GRAZ

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Avusturya ekibi Sturm Graz oldu.

Sarı-lacivertliler, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede rakibini elemesi hâlinde play-off turuna yükselecek.

Fenerbahçe - Sturm Graz eşleşmesinde ilk maç Kadıköy'de 4-5 Ağustos'ta, ikinci maç ise Avusturya'da 11 Ağustos'ta oynanacak.

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