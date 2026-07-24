Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Rafael Leao'dan transfer açıklaması

Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Leao, Dünya Kupası'nda forma giymesinden dolayı henüz Milan'ın yeni sezon hazırlıklarına katılmadı.

Leao, Brezilya'da yayın PodPah isimli YouTube kanalına verdiği röportajda geleceği hakkında konuştu. 27 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası öncesinde açıkladığı gibi kariyerine farklı bir takımda devam etmek istediğini tekrarladı.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Transferi için Leao, "Kulüple kariyerimde yeni bir deneyim olasılığı hakkında konuşmuştum. Bunun olup olmayacağını bilmiyorum, 29'unda oraya (Milan'a) gitmem gerekiyor ve orada olduğum sürece, bana her şeyi veren formama her zaman saygı duyarak elimden gelenin en iyisini vereceğim" dedi.

Deneyimli oyuncu ayrıca, "Bana her açıdan çok yardımcı oldular ancak hayatta başka şeyler için de hedeflerimiz var ve eğer bu olursa seçenekleri değerlendireceğim, ama ben hala bir Milan oyuncusuyum" sözlerini sarf etti.

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Rafael Leao'nun, kulübü Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.