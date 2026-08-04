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Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Ruben Amorim'den Rafael Leao için açıklama
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Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Ruben Amorim'den Rafael Leao için açıklama

4.08.2026 12:30:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Ruben Amorim'den Rafael Leao için açıklama

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Rafael Leao ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Ruben Amorim'den Rafael Leao için açıklama

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Inter ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Ruben Amorim'den Rafael Leao için açıklama

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Rafael Leao ile ilgili, "Rafael Leao, Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı, bu yüzden mutlu olmalı. Onun mutlu ve motive olduğunu hissediyorum" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Ruben Amorim'den Rafael Leao için açıklama

Transfer çalışmalarına dair konuşan Portekizli teknik adam, "Elimdeki kadrodan çok memnunum. Kendi oyun kimliğimizi oluşturuyoruz. Ayrıca transfer konusunda ne yapmak istediğimiz konusunda net fikirlerimiz var. Bazen bunu gerçekleştirmek mümkün oluyor, bazen olmuyor" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Ruben Amorim'den Rafael Leao için açıklama

Ruben Amorim, "Transfer döneminin bitimine kadar ne olacağını bilmiyorum ama bu grubun gerçekten kenetlendiğini hissedebiliyorum" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Ruben Amorim'den Rafael Leao için açıklama

LEAO'NUN PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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