Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Ruben Amorim'den Rafael Leao için açıklama

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Inter ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Rafael Leao ile ilgili, "Rafael Leao, Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı, bu yüzden mutlu olmalı. Onun mutlu ve motive olduğunu hissediyorum" dedi.

Transfer çalışmalarına dair konuşan Portekizli teknik adam, "Elimdeki kadrodan çok memnunum. Kendi oyun kimliğimizi oluşturuyoruz. Ayrıca transfer konusunda ne yapmak istediğimiz konusunda net fikirlerimiz var. Bazen bunu gerçekleştirmek mümkün oluyor, bazen olmuyor" dedi.

Ruben Amorim, "Transfer döneminin bitimine kadar ne olacağını bilmiyorum ama bu grubun gerçekten kenetlendiğini hissedebiliyorum" sözlerini sarf etti.