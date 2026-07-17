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Fenerbahçe, Will Clyburn transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Will Clyburn transferini resmen açıkladı

17.07.2026 14:21:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe, Will Clyburn transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Barcelona forması giyen tecrübeli Amerikalı forvet Will Clyburn ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında önemli bir transfere imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen Will Clyburn'ün kadroya katıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Amerikalı forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine Almanya ekibi ratiopharm Ulm'da başlayan Clyburn, daha sonra Hapoel Holon, Darüşşafaka, CSKA Moskova, Anadolu Efes, Virtus Bologna ve Barcelona formalarını giydi.

CSKA Moskova ile 2018-19 sezonunda EuroLeague şampiyonluğu yaşayan deneyimli oyuncu, aynı sezon Final Four MVP'si seçilirken EuroLeague'in en iyi beşine de adını yazdırdı. Başarılı yıldız ayrıca CSKA ile üç VTB Ligi, Anadolu Efes ile Türkiye Ligi ve Virtus Bologna ile İtalya Ligi şampiyonluğu elde etti.

Will Clyburn, 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla EuroLeague'de çıktığı maçlarda 13.8 sayı, 5.2 ribaund, 1.7 asist ve 15.1 verimlilik puanı ortalamaları yakalayarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

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