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Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı
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Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı

13.08.2026 10:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile transfer görüşmelerinde bulunan Dinamo Zagreb'in 31 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmaktan vazgeçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmek için görüşmelerde bulunuyordu. 

Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı

Hırvat kaleci ve Zagreb anlaşmaya varsa da kulüpler arasında görüşmeler henüz ilerlememişti.

Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı

Sportske Novosti'nin haberine göre; Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic'i transfer etmekten vazgeçti. Haberde Hırvat ekibinin Kopenhag kalecisi Dominik Kotarski ile anlaşmaya vardığı ve deneyimli kalecinin kısa süre içerisinde imza atacağı belirtildi.

Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı

Fenerbahçe'nin Livakovic transferi için 4-5 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklemesi Hırvat ekibine geri adım attırdı. 

Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı

Bunun üzerine Dinamo Zagreb listedeki ikinci isim olan Kotarski'ye yöneldi ve transferi bitirdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Dinamo Zagreb #Dominik Livakovic

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