Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmek için görüşmelerde bulunuyordu.

Hırvat kaleci ve Zagreb anlaşmaya varsa da kulüpler arasında görüşmeler henüz ilerlememişti.

Sportske Novosti'nin haberine göre; Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic'i transfer etmekten vazgeçti. Haberde Hırvat ekibinin Kopenhag kalecisi Dominik Kotarski ile anlaşmaya vardığı ve deneyimli kalecinin kısa süre içerisinde imza atacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Livakovic transferi için 4-5 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklemesi Hırvat ekibine geri adım attırdı.