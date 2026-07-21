Fenerbahçe yeni sezonu açıyor: Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi sahnesinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları başlıyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TV100'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas olacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, ikinci etapta Avusturya'da kamp yaptı. Buradaki ilk maçında Admira Wacker'i 5-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, Pogon Szczecin'i de 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, son maçında da LASK'ı 2-1 yendi.

Hazırlık sürecinde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Müsabakanın rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

17 SEZONDUR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALAMIYOR

Fenerbahçe, 17 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında lig ve grup aşamasında yer alamıyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için bu sezon Gornik Zabrze'nin ardından 2 elemeyi daha geçmesi gerekiyor.

"Devler Ligi"ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da grup ve lig aşamasına kaldı.

Sarı-lacivertliler, 2002-03, 2006-07, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2022-23, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında ise elemeleri geçemedi.

İstanbul temsilcisi, 2011-12 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.

Fenerbahçe, 2013-14 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2013-14 sezonunu şampiyon tamamlamasına karşın bu cezası nedeniyle Avrupa'ya gidemedi.