Fenerbahçe'yi ilgilendiren eşleşmede Sparta Prag kendi evinde avantajı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, turu geçmesi durumunda play-off turunda galibiyle karşılaşacağı eşleşmenin ilk maçında Sparta Prag, Lyon'u 2-1 yendi.
Çekya'da oynanan mücadelede konuk Fransız temsilcisi, 45. dakikada Suchomel'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
LYON PENALTI KAÇIRDI
Prag ekibi, 63. dakikada Matej Rynes'in golüyle skora dengeyi getirdi.
Lyon'da Tolisso 67'de penaltı vuruşundan yararlanamadı. 69'da John Mercado, Sparta Prag'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ
Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Ağustos'ta TSİ 22:00'de Fransa'da oynanacak.
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda bu eşleşmenin galibi ile karşılaşacak.