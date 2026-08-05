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Fenerbahçe'yi ilgilendiren eşleşmede Sparta Prag kendi evinde avantajı kaptı!

Fenerbahçe'yi ilgilendiren eşleşmede Sparta Prag kendi evinde avantajı kaptı!

5.08.2026 01:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'yi ilgilendiren eşleşmede Sparta Prag kendi evinde avantajı kaptı!

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibini belirleyecek eşleşmede Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, turu geçmesi durumunda play-off turunda galibiyle karşılaşacağı eşleşmenin ilk maçında Sparta Prag, Lyon'u 2-1 yendi.

Çekya'da oynanan mücadelede konuk Fransız temsilcisi, 45. dakikada Suchomel'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

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LYON PENALTI KAÇIRDI

Prag ekibi, 63. dakikada Matej Rynes'in golüyle skora dengeyi getirdi.

Lyon'da Tolisso 67'de penaltı vuruşundan yararlanamadı. 69'da John Mercado, Sparta Prag'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ

Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Ağustos'ta TSİ 22:00'de Fransa'da oynanacak.

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda bu eşleşmenin galibi ile karşılaşacak.

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