Fenerbahçe’de 6 yabancı oyuncuya teklif geldi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 07:00

F.Bahçe’de ara transfer döneminde 6 yabancı oyuncuyla yolların ayrılması gündemde. Hull City, Sarı-Lacivertlilerden kadrosuna kattığı Allahyar’dan sonra Zajc’a da talip olurken, Meyer’e Karagümrük, Tisserand’a da Saint-Etienne ve Hertha Berlin’den teklif geldi. Yönetim, Gustavo ve Sosa’ya, gitmek istemeleri halinde kolaylık sağlamayacaklarını açıkladı. Pelkas da gerçek değerini veren bir kulüp olursa satılacak. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; Yunan futbolcuya, Zorya Luhansk talip oldu. Zorya’nın dışında Avrupa’dan birçok takımın yakından ilgilendiği 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023’e kadar devam ediyor.

DIŞ SAHA KABUSU

Süper Lig’de 23 hafta sonunda 37 puan toplayan F.Bahçe 32 puan kaybının 20’sini deplasmanlarda yaşadı.F.Bahçe rakiplerine konuk olduğu 12 müsabakadan ancak 16 puan çıkarabildi. Sarı-Lacivertliler son deplasman galibiyetini 29 Kasım 2021’de 2-1’le G.Saray’a karşı almıştı.

SAİT YILMAZ ADAY

Fenerbahçe camiasının etkili ismi Sait Yılmaz, Sarı-Lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. Yılmaz, “Fenerbahçe bundan böyle yoluna tek ayak üzerinde devam edemez. Yüksek Divan Kurulu kendini yeniden tanımlamalı ve yeni görev alanları oluşturmalıdır” dedi.