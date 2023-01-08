Fenerbahçe'de 8 oyuncu derbide bir ilki yaşadı!
Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de 8 futbolcu ilk kez derbi tecrübesi yaşadı.
Fenerbahçe'de 8 oyuncu, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı.
Sarı-lacivertli takımda yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Luan Peres, Willian Arao, Lincoln Henrique, Emre Mor, Joshua King ve Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisinde yer aldı.
Bu isimlerden Gustavo Henrique, Willian Arao, Joshua King ve Michy Batshuayi ilk 11'de sahaya çıkarken, Luan Peres, Lincoln Henrique, Emre Mor ve kaleci İrfan Can Eğribayat ise yedek soyundu.
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