Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan derbi mesajı!
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş bugün kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-lacivertli takımın milli eldiveni Altay Bayındır, derbide kalesini gole kapatacağını vurguladı.
Derbide Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinin başında, şüphesiz kaleci Altay Bayındır gelecek.
Sarı-lacivertlilerin kaptanı, bu sezon şu ana kadar oynanan birçok maçta yaptığı kritik kurtarışlarla takımının kritik puanları kazanmasında başrolü oynamıştı. Altay, siyah-beyazlılara karşı 6. derbisine çıkacak.
KALESİNİ GOLE KAPATACAK
Tecrübeli file bekçisi, bundan önce oynanan 5 karşılaşmanın tamamında kalesini gole kapatamadı ve 9 gol yedi. Altay, Vodafone Park'ta bu kez Beşiktaş'ın oyuncularına geçit vermemeyi ve kendisi adına bir ilki başarmayı amaçlıyor.
Fanatik’in haberine göre, haftaiçi maça motive olduğunu söyleyen Altay Bayındır "Derbide gol yemeyeceğim ve kazanacağız" ifadelerini kullandı.
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