Fenerbahçe'de Arda Güler değerini 60 kat artırdı
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu sona erdi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla dünyada ilk sıraya yerleşti.
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, piyasa değerindeki sıçrayışla dikkatleri üzerine çekti. Arda Güler kendi yaş grubunda dünyanın zirvesinde yer aldı.
Öte yandan Arda Güler'in müthiş çıkışının ardından oyuncunun piyasa değerinde de büyük bir sıçrama yaşandı. Geçtiğimiz yıl bu günlerde 17 yaşındaki ismi güncel değeri 100 bin Euro olurken 1 Haziran 2022 itibarıyla bu rakam tam 6 milyon Euro'ya çıktı. Böylelikle 17 yaşındaki ftubolcu 1 yılda değerini 60 kat artırmış oldu.
EN DEĞERLİSİ ARDA GÜLER
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında güncel piyasa değeri en yüksek isim oldu. Genç oyuncuyu 4 milyon Euro'yla Noah Mbamba ve Roger Fernandes ikilisi takip etti.
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