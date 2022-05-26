Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!

26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:50

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Beyaz TV'de katıldığı programda 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımdan 5-6 ismin ayrılacağını açıklaması, dikkatleri 'Kimlerin gideceği' sorusuna çevirdi. Sözleşmeleri biten ve takımdan ayrılacakları aylar öncesinden belli olan Berke Özer ve Jose Sosa'dan başka, henüz netlik kazanmasa da sezon ortasında kadro dışı bırakılan oyunculardan Ozan Tufan'ın yeni sezon yapılanmasında düşünülmediği, Mesut Özil için ise son kararın yeni teknik adam tarafından verileceği kaydedildi.

AYRILACAK OYUNCU SAYISI ARTABİLİR

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; bu isimlerin yanı sıra sözleşmeleri devam etse de Gustavo, Berisha, Enner Valencia ve Novak'la da yol ayrımı yaşanabileceği öğrenildi. Bu oyunculardan sadece Berisha'nın mukavelesi 2025 Haziran'a kadar devam ederken diğer futbolcuların kulüple olan anlaşması önümüzdeki sezon sona eriyor. Ayrıca sezon başında kiralık gönderilen Samatta, Lemos, Meyer sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte yeniden takıma katılacak. Bu oyuncular için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği veya tekrar kiralanabilecekleri öğrenildi.

GENÇLERİN GELECEĞİ KAMPA BAĞLI

Devre arasında kiralık olarak Giresun'a gönderilen Muhammed Gümüşkaya da yeni sezon hazırlıkları öncesinde takımdaki yerini alacak. Yine diğer genç oyuncular İsmail Yüksek, Çağtay Kurukalıp, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu, Burak Kapacak'ın 2022-23 sezonu öncesinde takımdaki gelecekleri Topuk Yaylası'ndaki kamp belirleyici olacak. Performanslarına göre pazartesi açıklanması beklenen yeni teknik adam kalmalarına veya kiraya verilmelerine karar verecek.