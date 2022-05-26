Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
Gelecek sezonun planlaması doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye çalışıyor.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Beyaz TV'de katıldığı programda 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımdan 5-6 ismin ayrılacağını açıklaması, dikkatleri 'Kimlerin gideceği' sorusuna çevirdi. Sözleşmeleri biten ve takımdan ayrılacakları aylar öncesinden belli olan Berke Özer ve Jose Sosa'dan başka, henüz netlik kazanmasa da sezon ortasında kadro dışı bırakılan oyunculardan Ozan Tufan'ın yeni sezon yapılanmasında düşünülmediği, Mesut Özil için ise son kararın yeni teknik adam tarafından verileceği kaydedildi.
AYRILACAK OYUNCU SAYISI ARTABİLİR
Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; bu isimlerin yanı sıra sözleşmeleri devam etse de Gustavo, Berisha, Enner Valencia ve Novak'la da yol ayrımı yaşanabileceği öğrenildi. Bu oyunculardan sadece Berisha'nın mukavelesi 2025 Haziran'a kadar devam ederken diğer futbolcuların kulüple olan anlaşması önümüzdeki sezon sona eriyor. Ayrıca sezon başında kiralık gönderilen Samatta, Lemos, Meyer sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte yeniden takıma katılacak. Bu oyuncular için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği veya tekrar kiralanabilecekleri öğrenildi.
GENÇLERİN GELECEĞİ KAMPA BAĞLI
Devre arasında kiralık olarak Giresun'a gönderilen Muhammed Gümüşkaya da yeni sezon hazırlıkları öncesinde takımdaki yerini alacak. Yine diğer genç oyuncular İsmail Yüksek, Çağtay Kurukalıp, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu, Burak Kapacak'ın 2022-23 sezonu öncesinde takımdaki gelecekleri Topuk Yaylası'ndaki kamp belirleyici olacak. Performanslarına göre pazartesi açıklanması beklenen yeni teknik adam kalmalarına veya kiraya verilmelerine karar verecek.
Video Haberler
- MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
- İstanbul'da akılalmaz hırsızlık olayı!
- Sadakatsiz dizisinde skandal
- Nevşehir'i karıştıran basın toplantısı
- Önce çarpıştılar, sonra ağaçlara çarptılar: 5 yaralı
- 'Git bu masalları A Haber'de anlat'
- Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası
- 'Abart egzoz' denetimi: Trafikten men edilecekler
- 16 ilde 'Müsilaj operasyonu'
- Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü bankadan korkutan dolar/TL tahmini
- Merkez için 'izin alamadılar' yorumu
- Atatürk Havalimanı’nda işler karıştı
- Motorine dev zam!
- Emniyet'ten Sabri Uzun hamlesi
- 'Seçim tarihinin ipucu günü'
- 'İktidarda müthiş bir panik havası başladı'
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Tayyar'dan Uçum’a zehir zemberek sözler