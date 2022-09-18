Fenerbahçe'de derbi öncesi Ferdi alarmı!
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Alanyaspor maçında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde sahada yer alamayacak.
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'de, Alanyaspor ile oynanacak mücadele öncesi Ferdi Kadıoğlu endişesi yaşanıyor.
Ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, kart ceza sınırında yer alıyor. Başarılı futbolcu, Alanyaspor karşısında da kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda 1 asist kaydetmeyi başardı.
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