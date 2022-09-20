Fenerbahçe'de Enner Valencia yıldız isimleri solladı!
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia, bu sezon Süper Ligde 5 maçta 331 dakika sahada kaldı. Ekvadorlu yıldız bu süre içerinde 7 kez ağları sarstı ve her 47 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu bu istatistiği ile dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, geçen sezonun ikinci yarısında gözden düşmüştü. İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrası kulübeye mahkum kalan tecrübeli hücum oyuncusu ayrılığın eşiğine gelmiş, Jorge Jesus'un talebiyle takımda kalmıştı. Valencia, hocasının güvenini boşa çıkartmadı.
Ekvadorlu yıldız, bu sezon ligde tam anlamıyla gol makinesine dönüştü. Valencia, Süper Lig'de forma giydiği 5 maçta 450 dakikanın 331'inde sahada kaldı. Bu süre, Valencia'nın 7 gol atıp, 3 asist yapması için yeterli oldu.
Başarılı oyuncu, ligde her 47 dakikada bir gol sevinci yaşayarak müthiş bir istatistik yakaladı. Tecrübeli forvet, bu alanda Erling Haaland, Rovert Lewandowski ve Kylian Mbappe gibi dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı.
Manchester City'nin yıldızı Haaland ligde 53 dakikada bir, Barcelona'ya transfer olan Lewandowski La Liga'da 57 dakikada bir, PSG'nin golcüsü Mbappe, Ligue 1'de 84 dakikada bir kez ağları havalandırdı.
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