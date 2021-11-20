Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için diziliş belirsiz
Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, G.Saray maçı dizilişine karar vermedi. Fenerbahçe'nin hangi dilişle oynayacağı belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira idmanların temposunu artırırken oyuncularına sürekli uyarılarda bulunuyor. Portekizli çalıştırıcı, Szalai ve Kim’in dönmesinin ardından 4’lü savunma denemelerine başladı. Biliyorsunuz Pereira bugüne kadar üçlü savunmadan ödün vermemişti. Hocanın nasıl bir karar vereceğini maç günü saha dizilişinde göreceğiz. Berisha, Rossi ve Pelkas’ın formsuzluğu elbette derbi öncesi düşündürücü. Sakatlığı devam eden Valencia bu maçta çok aranacak.
BERKE’NİN ZOR SINAVI
Genç file bekçisi Berke Özer’i ise zor bir 90 dakika bekliyor. Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan Berke’nin belindeki sorun nedeniyle kâbus dolu günler yaşanıyor. Yoğun maç ve antrenman temposu nedeniyle bel ağrıları artınca oyuncu, Ümit Milli Takım kadrosundan da çıkartılmıştı. Teknik heyet, tüm bu önlemlerin dışında Berke Özer ile mental açıdan da özel olarak ilgileniyor.
MOTİVASYON TURLARI
Pereira ve ekibi, derbide Berke’nin konsantrasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için elinden geleni yaparken takımın deneyimli isimleri de arkadaşlarını motive ediyor. 21 yaşındaki kalecinin morali hayli yüksek. Berke, “Benim için mükemmel bir fırsat. Ben iyi oynayacağım ve kazanacağız. Herkese kendimi ispat edeceğim” sözleriyle duygularını paylaştı.
Video Haberler
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
En Çok Okunan Haberler
- AKP'nin 'son kartı' deyip açıkladı
- Erzurum'da deprem
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Küçük Müslüme'den acı haber
- Görevden alma ve yeni atama kararları
- Berat Albayrak yurt dışında görüntülendi
- Bir saatte 34 bin 351 dolar kar
- Eski Merkez Bankası başkanı Resmi Gazete'yi işaret etti
- Demirtaş'tan dikkat çeken 'TL' mesajı
- AKP ve MHP seçmeninde de karşılık buldu