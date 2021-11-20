Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için diziliş belirsiz

20 Kasım 2021 Cumartesi, 02:26

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira idmanların temposunu artırırken oyuncularına sürekli uyarılarda bulunuyor. Portekizli çalıştırıcı, Szalai ve Kim’in dönmesinin ardından 4’lü savunma denemelerine başladı. Biliyorsunuz Pereira bugüne kadar üçlü savunmadan ödün vermemişti. Hocanın nasıl bir karar vereceğini maç günü saha dizilişinde göreceğiz. Berisha, Rossi ve Pelkas’ın formsuzluğu elbette derbi öncesi düşündürücü. Sakatlığı devam eden Valencia bu maçta çok aranacak.

BERKE’NİN ZOR SINAVI

Genç file bekçisi Berke Özer’i ise zor bir 90 dakika bekliyor. Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan Berke’nin belindeki sorun nedeniyle kâbus dolu günler yaşanıyor. Yoğun maç ve antrenman temposu nedeniyle bel ağrıları artınca oyuncu, Ümit Milli Takım kadrosundan da çıkartılmıştı. Teknik heyet, tüm bu önlemlerin dışında Berke Özer ile mental açıdan da özel olarak ilgileniyor.

MOTİVASYON TURLARI

Pereira ve ekibi, derbide Berke’nin konsantrasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için elinden geleni yaparken takımın deneyimli isimleri de arkadaşlarını motive ediyor. 21 yaşındaki kalecinin morali hayli yüksek. Berke, “Benim için mükemmel bir fırsat. Ben iyi oynayacağım ve kazanacağız. Herkese kendimi ispat edeceğim” sözleriyle duygularını paylaştı.