Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den Jorge Jesus'a soru!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:23

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında evinde Rennes ile oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen İrfan Can Kahveci, önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu, grup liderliği için çok önemli bir maça çıktıklarını ve kazanma alışkanlıklarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Ellerindeki avantajı kullanmak istediklerini vurgulayan İrfan Can, teknik direktörleri Jorge Jesus için "Hocamız gösterdiğimiz oyunla büyük hocalığını kanıtladı. Zaten buraya gelmeden kupalarıyla bunu başarmıştı. Ben hocanın insanlığını konuşmak istiyorum. Jorge Jesus inanılmaz iyi bir insan. Beni futbol kariyerimde en çok etkileyen insanlardan biri oldu. Onun için her şeyimiz vermeye çalışıyoruz. Herkes hocaya çok saygı duyuyor" diye konuştu.

"HERKES JESUS'A SAYGI GÖSTERİYOR"

Önceki sezonlarda az gol attığını ve bu sezon fazlasını başarmak istediğini anlatan İrfan Can, "Hocamız önceden orta saha oynadığımı biliyor. Pozisyon olarak hem içerde hem kenarda oynuyor gibi oynuyorum. Bu da performansımı artırıyor. Hocamız benden faydalanmayı iyi biliyor. Hocamızın bir sözü var; 'İyi hücum maç kazandırır ama iyi savunma şampiyon yapar' İnşallah bunu devam ettiririz" değerlendirmesinde bulundu.

Kadıköy'de ilk defa bu sene böyle bir atmosfer gördüğünü aktaran İrfan Can, "Bu da hocamız sayesinde. Hocamız bizi birlikte tutuyor, herkes ona saygı gösteriyor. Sonuç alınca taraftar arkamızda duruyor ama bunu iyi ve kötü günde yapmaları lazım. Zaten bunu en iyi yapan taraftar Fenerbahçe taraftarı. Hocam geldiğinden beri futboldan keyif almaya başladım" ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN'DAN JESUS'A SORU

Kendisine sorulan sorular bitmesine karşın basın toplantısını terk etmeyen İrfan Can, teknik direktör Jorge Jesus sorular almaya başladığında bir basın mensubu gibi söz isteyerek tecrübeli teknik direktöre soru sordu.

Deneyimli teknik direktör, futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin "Yarınki maçta rotasyon düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bu durum oyuncularımızın bana karşı ne kadar açık olduğunun göstergesi. Bu soru daha önceden planlanmış bir şey değil. Kadro idmanlarda az çok belli oluyor. Soruyu bana sorarken biliyor ki yine rotasyon olacak" şeklinde yanıt verdi.