Fenerbahçe'de Joao Pedro ilk kez 11'de başladı!

04 Eylül 2022 Pazar, 00:00

Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, yeni transfer Joao Pedro ilk kez 11'de şans buldu.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, transfer olduğu dönem sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcuya Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdi.

Öte yandan Jesus; Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan, Joao Pedro ve King'i sahaya sürdü.