Fenerbahçe'de Joao Pedro ilk kez 11'de başladı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Portekizli hoca Jorge Jesus, yeni transfer Joao Pedro'ya Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de görev verdi.
Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, yeni transfer Joao Pedro ilk kez 11'de şans buldu.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, transfer olduğu dönem sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcuya Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdi.
Öte yandan Jesus; Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan, Joao Pedro ve King'i sahaya sürdü.
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