Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile imza an meselesi

Yayınlanma: 14.04.2023 - 09:20

Güncelleme: 14.04.2023 - 09:26

Fenerbahçe teknik direktörüne Brezilya’dan iki teklif gelmiş, birinde Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmesi diğerinde ise Flamengo’ya geri dönmesi istenmişti. Tekliflerin gelmesiyle beraber sarı-lacivertliler düşüşe geçmiş, kötü sonuçlar almaya başlamış, bizler bu durumu Jesus’un kafasının karışık olduğuna bağlamıştık.

Jorge Jesus

Jesus ne Brezilya Milli Takımı’nın ne de Flamengo’nun başına geçecek. Portekizli 1+1 olmak üzere iki yıl daha sarı-lacivertlilerin hocası olacak. Haberi üç gün önce duyurmuştum. Şimdi gelişme netleşti. Mayıs ayının sonu beklenmeden çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus’la yeni sözleşme imzalayacak.

Jesus sürekli beraber olduğu ekibini de bozmayacak. Ülkemizi çok seven yardımcıları Jesus’un yeni anlaşma yapmasını dört gözle bekliyorlardı.

Joao Pedro (solda)

2 KANAT 1 SANTRFOR

Jesus’un kalmasıyla birlikte kadroda yeniden yapılanmaya gidilecek. Hocanın vereceği rapor doğrultusunda bazı futbolcularla (Pedro, Mert Hakan vs.) yollar ayrılacak bazılarıyla devam edilecek. Transferde iki kanat, bir isim santrfor yine iyi bir 6-8 numara alınacak. Savunma hattının tamamına yakınının değişmesi gündemde. Valencia’nın kalıp kalmayacağı futbolcunun kendisiyle alakalı. Emre Mor’a İtalya’dan ciddi teklifler var. Sezon sonu gidebilir. Portekizli teknik direktörle yeterli şansı bulamayan ve mutsuz olduğu gözlenen Crespo ise satılabilir.

JESUS’UN ZİRVE PLANI

Sarı-lacivertlilerde Beşiktaş yenilgisinin ardından Karagümrük galibiyetiyle moraller yerine geldi. Jesus, yaptığı her açıklamada lider Galatasaray’ın puan kaybı yaşayacağını üstüne basa basa dile getiriyor. Tecrübeli hoca, son Karagümrük mücadelesi sonrasında da benzer sözleri bir kez daha yineledi. Portekizli, sezonun ilk yarısındakine benzer bir seri yakalamaları halinde yeniden liderlik koltuğuna oturacaklarına inanıyor.