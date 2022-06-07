Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in sözleşmesindeki madde dikkat çekti

07 Haziran 2022 Salı, 10:11

Fenerbahçe'de dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile ilgili kriz gün geçtikçe farklı bir boyuta ulaşıyor. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Özil'in sözleşmesinde 'Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışacak' maddesi olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; bu unsur Fenerbahçe yönetimini oldukça zorluyor. Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği futbolcuya teknik direktör Jorge Jesus da sıcak bakmıyor. Sözleşmesindeki madde ise ayrılığın kolay kolay gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.

Futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, yöneticilerle bir araya gelecek ve Mesut Özil'in takımda kalmak istediğini iletip ortaya yolu bulmaya çalışacak.

JESUS 'KARAR DEVAM' DEDİ

İmza töreninde Jorge Jesus'a Mesut Özil ile ilgili fikri sorulmuştu. Deneyimli teknik direktör, "Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe" dedi.

Fenerbahçe forması giyen Mesus Özil ise takımdaki geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İlk altı ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesin. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla."