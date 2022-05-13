Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in yeni adresini duyurdular

13 Mayıs 2022 Cuma, 09:34

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından adı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılan Mesut Özil hakkında çıkan son iddia şaşırttı.

Fox Deportes'te yer alan habere göre Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir.

Haberde, Özil'in hissedarları arasında bulunduğu Necaxa'ya transfer olması durumunda yalnızca kulübün değil aynı zamanda ligin kaderinin değişebileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca Mesut Özil'in Meksika futboluna büyük ses getirebileceği aktarılırken "Queretaro'da Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yaratabilir" ifadesi kullanıldı. Özil'in olası yeni adresleri arasında en ciddi taliplerin Hull City ve Inter Miami olduğu da hatırlatıldı.

ÜNLÜ İSİMLERLE BİRLİKTE HİSSEDAR OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, beraberinde ünlü oyuncu Eva Longoria ve ünlü model Kate Upton ve eşi Justin Verlander, NBA yıldızı Victor Oladipo'nun da bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'nın %50 hissesini satın almıştı.