Fenerbahçe'de Kim Min Jae ameliyat oldu!

10 Mayıs 2022 Salı, 10:39

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Kim Min-Jae'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Sarı lacivertli kulüp, başarılı savunmacının ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirdiği duyuruldu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."