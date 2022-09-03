Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, taraftarla buluştu!
Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de, yeni transfer Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, karşılaşma öncesi tribünleri selamladı.
Fenerbahçe'nin İngiltere temsilcisi Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce sarı-lacivertli taraftarı selamladı.
Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki santrfor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.
Karşılaşma kapalı gişe oynadı. Ülker Stadı'ndaki tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destekte bulundu.
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