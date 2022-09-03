Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, taraftarla buluştu!

Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de, yeni transfer Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, karşılaşma öncesi tribünleri selamladı.

AA
03 Eylül 2022 Cumartesi, 23:12
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, taraftarla buluştu!
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Fenerbahçe'nin İngiltere temsilcisi Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce sarı-lacivertli taraftarı selamladı.

Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki santrfor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

Karşılaşma kapalı gişe oynadı. Ülker Stadı'ndaki tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destekte bulundu.


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