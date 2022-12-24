Fenerbahçe'de Miguel Crespo şoku!
Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun 57. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından Trabzonspor deplasmanında 10 kişi kaldı.
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 57. dakikada 10 kişi kaldı.
Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Miguel Crespo, ilk yarının uzatma anlarında sarı kart gördü. Crespo, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.
26 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 57. dakikasında bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'nin gelecek hafta ligde Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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