Fenerbahçe'de Samet Akaydın takımla ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de yeni transfer Samet Akaydın ilk idmanına çıktı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Samet Akaydın da takımla ilk idmanına çıktı.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Çabukluk hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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