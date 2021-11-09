Fenerbahçe'de teknik direktör borsası yine açıldı

09 Kasım 2021 Salı, 08:49

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi 2 Temmuz'da başladı. Ancak aradan geçen 4 ayın ardından Portekizli çalıştırıcının koltuğu tehlikede. Ligde son 4 maçta yalnızca 1 puan toplayabilen Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gönderilmesi durumunda yerine geçecek adaylar da belli olmaya başladı.

SLAVEN BILIC | Hırvat teknik adamın adı daha önce de sarı-lacivertli kulüple anıldı. Bilic, Fenerbahçe'ye imza atmak istese de kulübü Beijing Guoan ile anlaşmaya varamadı ve Çin'de kaldı. Son dönemde Çin futbolunda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Bilic'in ayrılığı erkene çekilebilir. Fenerbahçe, Hırvat teknik adamın durumunu takip ediyor.

FRANCESCO FARIOLI | Fatih Karagümrük'teki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Farioli, Serie A'da bazı kulüplerin de hedefinde. 32 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'nin yurt içindeki adayı konumunda. İddiaya göre Fenerbahçe, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme gerçekleştirecek. Farioli'nin handikapı ise pro lisansının bulunmaması.

PAULO FONSECA | Vitor Pereira'dan önce bir başka Portekizli teknik adam Fonseca'nın adı da Fenerbahçe ile anılıyordu. Avrupa'da istediği sözleşmeyi alamayan Fonseca için Newcastle United kapıları da kapandı. Yine de Portekizli teknik adamı ikna etmek kolay olmayacak.

THORSTEN FINK | 54 yaşındaki Alman teknik adam menajerler aracılığıyla önerildi. Fenerbahçe ise Fink'e sıcak bakmıyor. Basel'deki şampiyonluklarıyla hatırlanan Fink son olarak Japon ekibi Vissel Kobe'yi çalıştırdı ve bir yılı aşkın süredir takım çalıştırmıyor.

ALEX DE SOUZA | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarın gönlünü almak için Alex de Souza'yı seçenekler arasında tuttuğu iddia edildi. Kariyerine Sao Paulo U20 takımını çalıştırarak başlayan Alex, ilk sezonunda takımı finale taşıdı. Brezilyalı finalde Internacional ile karşılaşacak. Büyük taraftar desteğine sahip Alex'in dezavantajı ise tecrübesiz olması.

ŞENOL GÜNEŞ | Camia ile önceki dönemlere ait sorunları olmasa gidilecek ilk isim, ancak Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye gelmesi olanaksız gibi.

Kaynak: NTV Spor / Spor yayınları



