Fenerbahçe'den Almanya'da büyük fark

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda ALBA Berlin'i 104-75 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 00:03
Fenerbahçe'den Almanya'da büyük fark
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 12. hafta karşılaşmasında ALBA Berlin deplasmanına konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, rakibine büyük bir üstünlük kurarak sahadan 104-75 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonucun ardından THY EuroLeague'deki 10. galibiyetini aldı.


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