Fenerbahçe'den Almanya'da büyük fark
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda ALBA Berlin'i 104-75 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 12. hafta karşılaşmasında ALBA Berlin deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, rakibine büyük bir üstünlük kurarak sahadan 104-75 galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, bu sonucun ardından THY EuroLeague'deki 10. galibiyetini aldı.
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