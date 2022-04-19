Fenerbahçe'den kaleci hamlesi: Berke Özer'in yerine Ertuğrul Taşkıran
Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın kalecisi Ertuğrul Taşkıran için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcudan 'olur' yanıtı aldı ve başkanlar düzeyinde görüşmeler başladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Berke Özer'in takımdan ayrılacağını açıklamasını ardından sarı-lacivertlilerden kaleci hamlesi geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran ile görüştü ve transfer için olumlu yanıt aldı. Bu gelişmenin ardından başkanlar düzeyinde de bir transfer görüşmesi gerçekleşti.
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile resmen anlaştıktan sonra tecrübeli kaleci ve menajeri ile masaya oturup sözleşme şartlarını konuşacak.
ALTYAPIDAN YETİŞTİ
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ertuğrul Taşkıran, çeşitli takımlara kiralandıktan sonra 2015-2017 arası sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer almıştı.
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