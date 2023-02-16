Fenerbahçe'den Trabzonspor'a destek
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacağı Basel maçı için özel olarak satışa çıkarttığı hatıra biletlerinden Fenerbahçe'nin 1000 adet satın aldığını duyurdu.
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yardım kampanyasına tarihi bir destek verdiğini açıkladı.
Bordo-mavililer, Basel ile oynayacağı maç için kombineleri iptal etmiş ve basın dahil herkesin maç için bilet alması gerektiğini, bilet gelirlerinin de deprem bölgesine yardım için kullanılacağını duyurmuştu. Ayrıca, maça gelemeyecek ancak yardım etmek isteyen futbolseverlerin de hatıra bilet alması yönünde çağrıda bulunmuştu.
FENERBAHÇE'DEN TARİHİ DESTEK
Tüm kulüplerden destek gören bu çağrıya Fenerbahçe, 1000 adet bilet alarak destek verdi.
Trabzonspor, "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 16, 2023
Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. #HepBirlikte daha güçlüyüz! https://t.co/e1FNJ0JDNb
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası gündem oldu
- AKP'den 'Bülent Arınç' açıklaması
- Soylu ve Bahçeli hedef almıştı: Oğuzhan Uğur'dan yanıt
- Şahkulu Sultan Vakfı şubesine silahlı saldırı!
- 50 milyar TL bağışı gündem oldu: Gerçek ortaya çıktı
- Doğa Rutkay'dan Naci Görür’e sitem
- Palakoğlu’nun oğlu da babası gibi KPSS'siz atanmış!
- 'Paraya çökecekler'
- Benfica deplasmanda güldü!
- Ünlü spikerden acı haber