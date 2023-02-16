Fenerbahçe'den Trabzonspor'a destek

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacağı Basel maçı için özel olarak satışa çıkarttığı hatıra biletlerinden Fenerbahçe'nin 1000 adet satın aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:11
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a destek
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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yardım kampanyasına tarihi bir destek verdiğini açıkladı.

Bordo-mavililer, Basel ile oynayacağı maç için kombineleri iptal etmiş ve basın dahil herkesin maç için bilet alması gerektiğini, bilet gelirlerinin de deprem bölgesine yardım için kullanılacağını duyurmuştu. Ayrıca, maça gelemeyecek ancak yardım etmek isteyen futbolseverlerin de hatıra bilet alması yönünde çağrıda bulunmuştu.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ DESTEK

Tüm kulüplerden destek gören bu çağrıya Fenerbahçe, 1000 adet bilet alarak destek verdi.

Trabzonspor, "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.


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