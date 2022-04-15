Fenerbahçe'den Ülker Stadyumu'nun devri hakkında açıklama
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kulübe devrine ilişkin açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den "Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin Kulübümüze Devri Adına Başvuru Süreçleri Hakkında" başlıklı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"1900'lerin başından itibaren maçların oynandığı, Kulübümüzün kuruluş yılı olan 1907’den itibaren de Fenerbahçemizin karşılaşmalarına ev sahipliği yapan, yıllar içerisinde yenilenerek Türk futboluna hizmete devam eden stadımız; ismi Fenerbahçe ile özdeşleşmiş, tarihi ve hikayesi ile Kulübümüzün dünü ve yarınları konumundadır.
1999-2006 yılları arasında tamamen Kulübümüzün öz kaynakları ve camiamızın eşsiz destekleri ile yenilenen Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi; bugün ülkemizde devletimizin destekleriyle yapılan modern statların ve tesisleşmenin de öncüsüdür.
Bu bağlamda kurulduğu ilk günden bugüne maçlarını aynı yerde oynayan yegane kulüplerden olan Fenerbahçemiz,
2012 yılında stadımızın kulübümüze devri için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Kulübümüzün bu başvurusunun yanıtsız kalması üzerine; tarafımızdan, ilgili İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmış; açılan dava, Danıştay 10. Dairesi’nin 15.02.2022 tarih, E. 2020/4603 K. 2022/697 sayılı kararı ile kesin olarak reddedilmiştir.
Yukarıda bahsedilen dava süreci devam ederken, 24.09.2020 tarihinde kulübümüz tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ayrı bir başvuru yapılarak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bugüne kadar hangi spor kulüplerine bedelsiz devir yapıldığının bildirilmesi talep edilmiş ancak bu talebimiz reddedilerek kulübümüze herhangi bir bilgi verilmemiştir.
Bunun üzerine tarafımızca bilgi edinme talebimizin reddinin hukuka aykırı olduğu talebiyle işbu ret işleminin iptali için idari dava açılmış ve Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2021/309 E. 2022/369 K. sayılı ve 21.02.2022 tarihli kararıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bilgi verilmemesine yönelik işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı tespit edilmiştir.
Bu mahkeme kararına dayanılarak, bilgi verme işlemini reddeden Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yeniden bir başvuru yapılarak aynı konuda tekrardan bilgi talep edilmesinin üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelen cevabi yazıda, Süper Lig’de yer alan İKİ KULÜBE bedelsiz şekilde tahsis sağlandığı bilgisi resmen edinilmiştir.
1907’den bugüne sahip olduğu tarihi, hikayesi ve başarılarıyla Türk sporuna eşsiz hizmetlerde bulunan, başta futbol olmak üzere 8 olimpik branşta sporcular yetiştiren, olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen, dünya genelinde emsali olmayan bir “spor kulübü” olan Fenerbahçemizin haklı başvurusunu kamuoyu ile de paylaşıyor;
Verilecek kararın tüm bu çerçevede değerlendirilmesini, emsallerine yapılan uygulamalar doğrultusunda bir karar verilmesini beklediğimizi vurguluyoruz."
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin Kulübümüze Devri Adına Başvuru Süreçleri Hakkında— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 15, 2022
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