Fenerbahçeli Archie Brown, en çok kullandığı Türkçe kelimeyi açıkladı!

Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown, kulüp kanalında katıldığı soru-cevap programında samimi açıklamalarda bulundu.

Takımdaki en iyi dansçının kim olduğu sorulan Archie Brown, "Ben" yanıtını verdi.

"NATHAN VE BEN ÇOK FAZLA GÜLÜYORUZ"

Bir günlüğüne takım arkadaşlarından birinin yerine geçebilse kimi seçeceği sorulan Brown, "Enteresan bir soru. Belki N'Golo Kante" ifadelerini kullandı.

Kendisini en çok güldüren kişinin kim olduğu sorusuna Brown, şu yanıtı verdi:

"Büyük ihtimalle Nathan Ake. Çünkü Nathan ve ben çok fazla gülüyoruz. Espri anlayışımız hemen hemen aynı. Benim İngilizce takılmalarımı iyi anlıyor çünkü İngiltere'de çok fazla zaman geçirdi."

"DJ TERCİHİM LUKAKU"

"Oğuz Aydın mı, Oosterwolde mi?" sorusuna yanıt veren Brown, "Ne için? Gerçekten seçemem, ikisi de kardeşim" dedi.

DJ olarak kimi görmek istediği sorulan Brown, "Romelu Lukaku. Çok fazla rap dinliyor" açıklamasını yaptı.

LONDRA YERİNE İSTANBUL

Dünya Kupası ile Şampiyonlar Ligi arasında tercih yapan Brown, şunları söyledi:

"Sanırım Dünya Kupası. Çünkü bütün dünyayı bir araya getiriyor. Hiç futbol izlemeyenler futbol izliyor. Yaşlı, genç, her ülkeden insan."

"İstanbul mu, Londra mı?" sorusuna Brown, "İstanbul. Orada hava hep soğuk. İstanbul genel olarak gayet sıcak" yanıtını verdi.

EN ÇOK KULLANDIĞI TÜRKÇE KELİME

En çok kullandığı Türkçe kelime sorulduğunda gülerek "Küfür edebiliyor muyum?" diyen Brown, ardından şu ifadeleri kullandı:

"Tamam. Her durumda kullanıyorum. Çünkü çok fazla Türkçe bilmiyorum. 'Aa tamam tamam' çok kolaylaştırıyor."

İstanbul ile ilgili en sevdiği şeyin insanlar olduğunu belirten Brown, "Çok kibarlar, çok sıcakkanlı insanlar. Çok hızlı bir şekilde ev gibi hissettirdi" diye konuştu.

İSTANBUL'DA HİÇ ALIŞAMADIĞI DURUM

İstanbul'da en çok neye alışamadığı sorulan Brown, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne kadar kolay tanındığıma. Buna alışması oldukça zor. Ben mahremiyetime çok önem veririm. Sanırım tanınması kolay biriyim."