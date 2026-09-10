Fenerbahçeli Archie Brown'un istifa şaşkınlığı! Maç sonu röportajda öğrendi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma ile 1-1 berabere kalınan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşmadaki beraberlik golünü Archie Brown kaydetti.
Archie Brown'ın İsmail Kartal'ın istifa ettiğini öğrendiği ve şaşırdığı an şu şekilde:
BROWN İSTİFAYI RÖPORTAJDA ÖĞRENDİ
Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa kararını röportaj sırasında öğrendi.
Haberi duyduğu anda şaşkınlık yaşayan Brown'ın tepkisi kameralara yansıdı.
İngiliz futbolcu, "İstifa mı? Yeni öğreniyorum" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli oyuncu Archie Brown, teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa kararını maç sonu röportajda öğrendi!— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) September 10, 2026
'Bilmiyordum'https://t.co/Xlv90vFll7 pic.twitter.com/Uz4K8fiIVk