Fenerbahçeli Arda Güler'e Barcelona kancası
Sezon başında Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna katan Barcelona'nın, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'le ilgilendiği belirtildi.
Türk futbolunun son dönemde en çok konuşulan yeteneklerinden olan Fenerbahçeli Arda Güler, performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.
İspanyol Sport gazetesinde yer alan haberde, Barcelona'nın Arda Güler'i gündemine aldığı ifade edildi. Haberde, Emre Demir transferinin ardından Süper Lig'in daha dikkatli izlendiğine dikkat çekilirken Katalan temsilcisinin Arda Güler'i takip ettiği kaydedildi.
Barcelona, geçtiğimiz yıl Emre Demir'i 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını açıklamıştı.
"BARCELONA'NIN TAKİP ETTİĞİ MÜCEVHER"
"Barcelona'nın takip ettiği mücevher" başlıklı haberde Arda Güler için, "Türk futbolu son yıllarda büyük yetenekleri ortaya çıkartıyor. Emre Demir'den sonra Barcelona, Arda Güler'i takip ediyor. 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yle harika bir performans sergiliyor. Yaşı sebebiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı ancak yakın gelecekte çok daha büyük bir sözleşmeye imza atabilir" ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla U19 Süper Ligi'nde 4 gol kaydeden Arda Güler, Süper Lig'de 6 maça çıkarken 1 gol ve 2 asistle oynadı. 17 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçındaki golü ve asistiyle, Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu olmuştu.
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