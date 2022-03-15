Fenerbahçeli Diego Rossi'den transfer açıklaması: Bu haberler beni mutlu ediyor
Fenerbahçe'nin Uruguaylı forveti Diego Rossi transfer iddialarına yanıt verdi. 24 yaşındaki futbolcu bu haberlerin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin sezon başında MLS ekibi Los Angeles FC'den transfer ettiği Diego Rossi, Latin Amerika basınına konuştu. 24 yaşındaki forvet transfer Flamengo'yla anlaştığını yalanlarken, transfer iddialarının kendisini mutlu ettiğini söyledi.
O Dia'da yer alan röportajda Diego Rossi, "Beni Flamengo'dan kimse aramadı, resmi bir telefon almadım. Basında gördüm. Büyük kulüplerin istemesi beni mutlu ediyor, bu işleri doğru yapıyorum demektir" açıklamasında bulundu.
Flamengo Futbol Başkan Yardımcısı Marcos Braz da pazartesi günü yaptığı basın toplantısında Rossi iddialarını yalanladı. Marcos Braz, "Hiçbir şey yok, kesinlikle hiçbir şey yok" dedi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 karşılaşmada boy gösteren Rossi 3 gol atarken, 7 asist yaptı.
DIEGO ROSSI FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin kontratıyla ilgili detay paylaşıldı.
Fenerbahçe Kulübü'nün yayımladığı faaaliyet raporunda yer alan bir madde dikkat çekmişti.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha'nın transferleri gerçekleştirilerek oyuncularla 2021-2022 / 2024- 25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadesi yer almıştı.
Ancak Fenerbahçe Kulübü, Diego Rossi'yi kadrosuna kattığında oyuncunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı duyurulmuştu.
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