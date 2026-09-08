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Fenerbahçeli efsane basketbolcu Ferhan Baras hayatını kaybetti

Fenerbahçeli efsane basketbolcu Ferhan Baras hayatını kaybetti

8.09.2026 21:12:00
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İHA
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Fenerbahçeli efsane basketbolcu Ferhan Baras hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü, 1963-1978 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Ferhan Baras'ın 84 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.
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Fenerbahçe, 1963-1978 yılları arasında erkek basketbol takımında forma giyen Ferhan Baras’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"1963-1978 yılları arasında formamızı giyen; bu süre zarfında üç Türkiye şampiyonluğu, üç İstanbul Şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazanan efsane oyuncu ve kaptanlarımızdan Ferhan Baras’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ferhan Baras’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Ferhan Baras’ın cenazesi, 10 Eylül Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Seni unutmayacağız Ferhan Baras!"

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