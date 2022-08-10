Fenerbahçeli Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:56

Fenerbahçe'de zaman zaman gösterdiği performansla eleştirilerin odağında kalan 32 yaşındaki Enner Valencia'nın takımdaki geleceğine dair söylentiler açıklığa kavuştu.

Valencia'nın menajeri, Ekvador basınına verdiği röportajda yıldız oyuncunun geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Söz konusu röportajda yıldız oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas, "Enner ile ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştük ve en azından bu sezon kalmanın en iyisi olduğu sonucuna vardık. Enner, Fenerbahçe'nin kaptanı, ki bu hiç de küçük bir şey değil. Yönetimle, takım arkadaşlarıyla ve yeni teknik direktörle olan iyi ilişkileri, kalması için istikrar sağladı. Başkanla sözleşme yenileme konusunu da görüşüyoruz. Öncelik Fenerbahçe'de 2 veya 3 yıl kalması yönünde" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki üçüncü sezonuna giriş yapan Ekvadorlu yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 72 resmi müsabakada takımına 28 gol 10 asistlik katkı sağladı.