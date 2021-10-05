Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'ndan gelecek kararı!

05 Ekim 2021 Salı, 08:10

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Ferdi Kadıoğlu, sözleşme yenileme kararı aldı.

Milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanacak Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla devam etme konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti. Teklife olumlu yanıt veren Ferdi Kadıoğlu ile devre arası 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Hollanda forması giyen ve Kanada milli takımından gelen teklifi kabul etmeyen Ferdi Kadıoğlu, tercihini Türkiye A Milli Takımı’ndan yana kullanma kararı aldı.