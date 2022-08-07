Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'ye Rusya'dan talip!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'ye Rusya'dan talip çıktı. Moskova medyası, Zenit Kulübü'nün Szalai ile ilgilendiğini yazdı.
Fenerbahçe'de adı daha önce Wolfsburg, West Ham United ve Bologna gibi ekiplerle anılan Attila Szalai'ye bu kez Rusya'da bir talip çıktı.
12 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Rus basınında yer alan haberde, Zenit'in 24 yaşındaki savunma oyuncusu için Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Szalai için bonservis beklentisinin en az 12 milyon Euro olduğu aktarıldı. Zenit'in ise 8-10 milyon Euro karşılığında bu transferi bitirmek istediği ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE 68 MAÇA ÇIKTI
2020-2021 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, şu ana dek sarı-lacivertli forma altında 68 maçta sahaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 5 gol, 2 asist yaptı.
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