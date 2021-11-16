Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha, misafirlerine Ülker Stadı'nı gezdirdi
Fenerbahçeli futbolcu Berisha, ülkesinden gelen kız arkadaşı ve misafirlerine Ülker Stadı'nı gezdirdi.
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha, ülkesinden gelen misafirlerine Ülker Stadı'nı gezdirdi.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Berisha ve misafirleri stat gezisinin ardından Maraton Fenerium mağazasını ziyaret etti.
Sarı-lacivertli taraftarlarla ziyarette bir araya gelen Berisha, hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar, mağazadan aldıkları ürünü de futbolcularına imzalatma fırsatı buldu.
Fenerbahçe TV'ye kısa bir açıklama yapan Berisha, "Kız arkadaşım ve Almanya'dan gelen arkadaşlarım ile birlikte stadımızı gezdik. Hem benim hem de onlar için çok güzel bir gezi oldu." dedi.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 21 Kasım Pazar günü oynayacakları maça da değinen Berisha, "Galatasaray ile oynayacağımız derbi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok heyecanlıyım, umarım güzel bir sonuçla döneriz." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- İşte AKP'nin Erdoğan seçilmezse planı
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- Şekere dev zam!
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- İran kalecisinden iddialara cevap geldi!