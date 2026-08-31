Fenerbahçeli futbolcudan Beşiktaş derbisi öncesi mesaj: 'Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, 1 gol - 1 asistle oynayarak galibiyetin mimarı oldu. Galibiyetin ardından Fenerbahçe oyuncuları değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Oğuz Aydın; "Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi oynuyoruz. Çok çalışıyoruz. Herkes çok çalışıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hocamız gerekli taktikleri veriyor. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorduk. Bu takıma olumlu yansıdı" dedi.

Archie Brown; "Tanrıya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum.Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" dedi.