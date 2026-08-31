Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçeli futbolcudan Beşiktaş derbisi öncesi mesaj: 'Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır'
Paylaş

Fenerbahçeli futbolcudan Beşiktaş derbisi öncesi mesaj: 'Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır'

31.08.2026 00:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçeli futbolcudan Beşiktaş derbisi öncesi mesaj: 'Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 2-0'lık galibiyetin ardından Fenerbahçe oyuncuları değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçeli futbolcudan Beşiktaş derbisi öncesi mesaj: 'Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, 1 gol - 1 asistle oynayarak galibiyetin mimarı oldu.

Galibiyetin ardından Fenerbahçe oyuncuları değerlendirmelerde bulundu. 

Fenerbahçeli futbolcudan Beşiktaş derbisi öncesi mesaj: 'Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır'

Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Oğuz Aydın; "Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi oynuyoruz. Çok çalışıyoruz. Herkes çok çalışıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hocamız gerekli taktikleri veriyor. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorduk. Bu takıma olumlu yansıdı" dedi. 

Fenerbahçeli futbolcudan Beşiktaş derbisi öncesi mesaj: 'Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır'

Archie Brown; "Tanrıya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum.Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" dedi. 

 

Fenerbahçeli futbolcudan Beşiktaş derbisi öncesi mesaj: 'Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır'

Matteo Guendouzi ise; "Bana göre beraber ortaya koyduğumuz performansla hak ettiğimiz bir netice aldık. Çok fazla pozisyon yarattık, daha çok gol atabilirdik. Genele bakacak olursak kollektif olarak güzel oyun ortaya koyduk. Zor bir haftaydı. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama güzel bir galibiyet elde ettik. Güzel bir hafta oldu bizim açımızdan" ifadelerini kullandı. 

 

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Archie Brown

İlgili Haberler

Vedat Muriqi, ikinci Fenerbahçe dönemine hızlı başladı: 3 maç, 4 gol katkısı
Vedat Muriqi, ikinci Fenerbahçe dönemine hızlı başladı: 3 maç, 4 gol katkısı Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen Vedat Muriqi, sarı lacivertli formayla son 3 maçında 3 gol, 1 asist üretti.
Zorlu deplasmanda hata yapmadı: Fenerbahçe, Samsun'dan 3 puanla döndü
Zorlu deplasmanda hata yapmadı: Fenerbahçe, Samsun'dan 3 puanla döndü Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, 1 gol - 1 asistle oynayarak galibiyetin mimarı oldu.
Yüksel Yıldırım: 'Fenerbahçe bizden çok üstün takım'
Yüksel Yıldırım: 'Fenerbahçe bizden çok üstün takım' Fenerbahçe karşısında 2-0'lık yenilginin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu.