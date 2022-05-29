Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci rotayı çizdi

29 Mayıs 2022 Pazar, 10:39

Fenerbahçe'de özellikle Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından saha içindeki liderlik rolünü tek başına üstlenen İrfan Can Kahveci, sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı.

Fanatik'in haberine göre, gelecek sezon için şimdiden iddialı konuşan İrfan Can, "Sezonun ilk yarısında iyi değildik, ancak sonrasında gerçek kimliğimize kavuştuk. Başkanımız Ali Koç'un da dediği gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak istiyoruz. Artık yeni dönemde sorumluluğumuz daha da artmış durumda ve tek amacımız, taraftarlarımızı ve camiamızı alacağımız kupalarla mutlu etmek olacak" diye konuştu.

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

"Bu takımın bir parçası olarak elimden gelenin en iyisini yine yapmaya devam edeceğim" diyen yıldız futbolcu, "Uzun zamandır kupalara ve Şampiyonlar Ligi'ne hasretiz. Elemeleri geçerek, mutlaka Devler Ligi'nde gruplarda olmak istiyoruz. Türkiye'de de sadece Süper Lig 'de değil, Türkiye Kupası'nda da zirvenin sahibi olmayı hedefliyoruz" yorumunu yaptı.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasını giydiği 47 karşılaşmada 5 gol ve 10 asist kaydetti.