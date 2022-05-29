Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci rotayı çizdi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, gelecek sezondaki hedeflerini açıkladı. Yıldız futbolcu "Gelecek sezon mutlaka Devler Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Türkiye'de ise hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanmayı amaçlıyoruz" dedi.
Fenerbahçe'de özellikle Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından saha içindeki liderlik rolünü tek başına üstlenen İrfan Can Kahveci, sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı.
Fanatik'in haberine göre, gelecek sezon için şimdiden iddialı konuşan İrfan Can, "Sezonun ilk yarısında iyi değildik, ancak sonrasında gerçek kimliğimize kavuştuk. Başkanımız Ali Koç'un da dediği gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak istiyoruz. Artık yeni dönemde sorumluluğumuz daha da artmış durumda ve tek amacımız, taraftarlarımızı ve camiamızı alacağımız kupalarla mutlu etmek olacak" diye konuştu.
"EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"
"Bu takımın bir parçası olarak elimden gelenin en iyisini yine yapmaya devam edeceğim" diyen yıldız futbolcu, "Uzun zamandır kupalara ve Şampiyonlar Ligi'ne hasretiz. Elemeleri geçerek, mutlaka Devler Ligi'nde gruplarda olmak istiyoruz. Türkiye'de de sadece Süper Lig 'de değil, Türkiye Kupası'nda da zirvenin sahibi olmayı hedefliyoruz" yorumunu yaptı.
Yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasını giydiği 47 karşılaşmada 5 gol ve 10 asist kaydetti.
Video Haberler
- Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü
- Manisa'da feci kaza: İki otomobil birbirine girdi
- İki günlük akaryakıt zammı İBB'ye 500 milyona mâl oldu
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Su kuyusunda insana ait kemikler bulundu
- Kamu görevlileri AKP'ye üye yapıldı
- Son anda hastaneye yetiştirdi
- Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu
- Ordu’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var
- Tunceli'de 'nevruz' gözaltıları
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'ye seyahat edeceklere 'eşcinsellik' uyarısı
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Valilikten 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- Rasim Ozan Kütahyalı'dan bir garip 'Koç Ailesi' iddiası
- 'Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz'
- SADAT'çı Ergür için harekete geçildi
- 'Rektör, terör örgütünü üniversiteye sokarak suç işledi'
- SGK’den özel hastaneler için yeni karar!
- Salmonella virüsünün sebebi ortaya çıktı