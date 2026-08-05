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Fenerbahçeli Mason Greenwood'dan özeleştiri: 'Birkaç haftaya daha ihtiyacım var'

Fenerbahçeli Mason Greenwood'dan özeleştiri: 'Birkaç haftaya daha ihtiyacım var'

5.08.2026 23:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçeli Mason Greenwood'dan özeleştiri: 'Birkaç haftaya daha ihtiyacım var'

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, 2-0 kazandıkları Sturm Graz maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde ettiği karşılaşmada Mason Greenwood, attığı golle dikkat çekti.

Uzaktan yaptığı vuruşla fileleri havalandıran Greenwood, maçın ardından taraftar atmosferini, golün hazırlanışını ve fiziksel durumunu değerlendirdi.

"ATMOSFER İNANILMAZDI"

Taraftarın desteğini sahada hissettiklerini belirten Mason Greenwood, "Atmosfer inanılmazdı. Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular. Sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

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Attığı gol hakkında konuşan İngiliz futbolcu, "Rakipler attığım golü görüp, önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey, sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum" dedi.

"BİRKAÇ HAFTAYA DAHA İHTİYACIM VAR"

Fiziksel durumuna da değinen Greenwood, "Birkaç haftaya daha ihtiyacım var, daha da iyi olacağım. Sonrasında yüzde 100 olarak hazır hale geleceğim" değerlendirmesinde bulundu.

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