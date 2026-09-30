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Fenerbahçeli Mimovic'e sürpriz milli davet

Fenerbahçeli Mimovic'e sürpriz milli davet

30.09.2026 16:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçeli Mimovic'e sürpriz milli davet

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ognjen Mimovic, Sırbistan U21 Milli Takımı'ndan A Milli Takım'a yükseltildi.

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Sırbistan Futbol Federasyonu, Ognjen Mimovic'in U21 Milli Takımı'ndan A Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

A MİLLİ TAKIM'A YÜKSELDİ

Fenerbahçe forması giyen Mimovic, Sırbistan'ın Almanya ve Hollanda ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosunda yer alacak.

21 yaşındaki futbolcu böylece Sırbistan U21 Milli Takımı'ndan A Milli Takım'a yükseltilmiş oldu.

HENÜZ RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Mimovic, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından henüz sarı-lacivertli formayla resmi bir maçta görev yapmadı.

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