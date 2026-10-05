Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçeli N'Golo Kante tek başına İstanbul sokaklarında!

Fenerbahçeli N'Golo Kante tek başına İstanbul sokaklarında!

5.10.2026 17:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçeli N'Golo Kante tek başına İstanbul sokaklarında!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, İstanbul'da tek başına gezerken görüntülendi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, İstanbul'da dikkat çeken bir görüntüye imza attı.

Tecrübeli futbolcu, Üsküdar'da tek başına dolaşırken bir Fenerbahçe taraftarı tarafından fark edildi. Taraftarın Kante ile karşılaşma anını sosyal medyada paylaşması kısa sürede gündem oldu.

Image

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Kante'nin İstanbul sokaklarında tek başına dolaşırken görüntülendiği paylaşım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Dünyaca ünlü Fransız futbolcunun İstanbul'da günlük hayatın içinde görüntülenmesi, sarı-lacivertli taraftarların da dikkatini çekti. Kante'nin sakin ve doğal hali sosyal medyada gündem oldu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Üsküdar #n'golo kante

İlgili Haberler

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'na katılacak ülkeler belli oldu
2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'na katılacak ülkeler belli oldu 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 ülke belli olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımı da şampiyonada yer alacak.
TFF 'yorumları kapatarak' paylaştı: Devlet Bahçeli'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'yalnız değilsin' çiçeği
TFF 'yorumları kapatarak' paylaştı: Devlet Bahçeli'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'yalnız değilsin' çiçeği "Hakemler Dosyası" soruşturması Türkiye'nin gündemindeyken; MHP lideri Devlet Bahçeli'den, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na "açık destek" geldi. Bahçeli, Hacıosmanoğlu'na "Yalnız değilsin" notunun yer aldığı bir çiçek gönderdi.
İspanyol basını yazdı: Real Madrid'den Arda Güler kararı!
İspanyol basını yazdı: Real Madrid'den Arda Güler kararı! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in, 21 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayacağı aktarıldı.