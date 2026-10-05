Fenerbahçeli N'Golo Kante tek başına İstanbul sokaklarında!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, İstanbul'da dikkat çeken bir görüntüye imza attı.

Tecrübeli futbolcu, Üsküdar'da tek başına dolaşırken bir Fenerbahçe taraftarı tarafından fark edildi. Taraftarın Kante ile karşılaşma anını sosyal medyada paylaşması kısa sürede gündem oldu.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Kante'nin İstanbul sokaklarında tek başına dolaşırken görüntülendiği paylaşım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Dünyaca ünlü Fransız futbolcunun İstanbul'da günlük hayatın içinde görüntülenmesi, sarı-lacivertli taraftarların da dikkatini çekti. Kante'nin sakin ve doğal hali sosyal medyada gündem oldu.