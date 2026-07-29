Fenerbahçeli Nathan Ake'den özeleştiri: 'Kendi kendimize maçı zorlaştırdık'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler toplam skorda 2-1 üstünlük kurdu ve 3. tura yükseldi.

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncuları mücadeleyi değerlendirdi.

"KENDİ KENDİMİZE MAÇI ZORLAŞTIRDIK"

Nathan Ake açıklamasında, "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ana hedef buydu. Maça fena başlamadık, hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık, atsak farklı olabilirdi" dedi.

Sahadaki partneri Skriniar için konuşan deneyimli stope, "Skriniar ile aramızdaki iletişim çok iyi. Şu ana kadar iyi iş çıkardık. Zaman zaman konuştuk. Kendisini insan olarak da seviyorum. Üst seviye, zeki bir oyuncu, topla da iyi, harika futbolcu. Haftalar geçtikçe daha iyi bir ikili olacağız" sözlerini sarf etti.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Milli kaleci Mert Günok ise maçın ardından, "Sadece yan toplara değil, genel olarak her zaman çalışıyorum. Belki bunu dışarıya çok göstermiyorum. Sosyal medyayı çok fazla kullanmıyorum, adıma konuşmalar yaptırmıyorum ama ben futbol hayatımın sonuna kadar çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.