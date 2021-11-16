Fenerbahçeli Pelkas ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı!

16 Kasım 2021 Salı, 07:33

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas geçtiğimiz sezonu aratan bir performans sergiliyor. Erol Bulut döneminde takımın bankosu olan yıldız oyuncu, Vitor Pereira tarafından sık kulübede oturtuluyor. Pelkas bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 11 maçta henüz golle tanışamadı. Bu gelişmeler iddiaları beraberinde getirdi.

PENALTI VE SAKATLIK KÖTÜ ETKİLEDİ

Özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçında kaçırdığı penaltı ve yaşadığı sakatlık Yunan futbolcuyu bir hayli geriye götürdü. İşte bu ortamda Pelkas'ın sarı-lacivertli takımdan ayrılacağına yönelik haberler yayılmaya başladı. Söylentilerin odağında ise Dinamo Moskova var.

'PELKAS FENERBAHÇE TARAFTARI'

Rus basını geçtiğimiz günlerde bu kulübün Fenerbahçeli futbolcuyla ilgilendiğini duyurmuştu. Bu iddia üzerine Dimitris Pelkas cephesinden bir açıklama geldi. Rus medyasına konuşan Yunan oyuncunun menajeri, "Pelkas, İstanbul'u ve İstanbul'a oynamayı seviyor. O bir Fenerbahçe taraftarı" dedi.

Kaynak: Ajansspor