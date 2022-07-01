Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'le ilgili kadro dışı kararı sürüyor, anlaşma yok

01 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Sarı-Lacivertlilerin yeni hocası Jesus ve yönetim, Mesut’la ilgili kadro dışı kararını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu, kendisine verilen izni bitirip İstanbul’a döndü. Özil, takımdan ayrı bireysel çalışacak. Mesut’un menajerinin yönetimle yaptığı yolların ayrılması yönündeki temaslardan sonuç alınamadı.

YENİDEN SORLOTH

Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de ibre yeniden Sörloth’a döndü. Sarı-Lacivertliler, Jesus’un onay verdiği oyuncuyu şartlar oluşursa kadrosuna katmayı hedefliyor. F.Bahçe, bonservisle alma veya kiralama konusunda Leipzig’le resmi temaslara başlayacak. Öte yandan Fenerbahçe, 10 Temmuz’da Sakarya Atatürk Stadı’nda Hull City ile hazırlık maçı oynayacak.