Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'le ilgili kadro dışı kararı sürüyor, anlaşma yok

Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'le ilgili kadro dışı kararı sürüyor, anlaşma yok
Fenerbahçe’de Mesut Özil sorunu çözüm bekliyor. Geçen sezon Konyaspor maçından sonra soyunma odasında teknik direktör İsmail Kartal’a yönelik sözleri nedeniyle kadro dışı bırakılan yıldız futbolcuya af çıkmadı.
Sarı-Lacivertlilerin yeni hocası Jesus ve yönetim, Mesut’la ilgili kadro dışı kararını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu, kendisine verilen izni bitirip İstanbul’a döndü. Özil, takımdan ayrı bireysel çalışacak. Mesut’un menajerinin yönetimle yaptığı yolların ayrılması yönündeki temaslardan sonuç alınamadı.
YENİDEN SORLOTH
Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de ibre yeniden Sörloth’a döndü. Sarı-Lacivertliler, Jesus’un onay verdiği oyuncuyu şartlar oluşursa kadrosuna katmayı hedefliyor. F.Bahçe, bonservisle alma veya kiralama konusunda Leipzig’le resmi temaslara başlayacak. Öte yandan Fenerbahçe, 10 Temmuz’da Sakarya Atatürk Stadı’nda Hull City ile hazırlık maçı oynayacak.
Video Haberler
- Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
- 'İçimizden bir parça koptu'
- 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'
- Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Ceyhan: Bu üç semptoma dikkat edin
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- İşte masada konuşulan rakam
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- 'Bedenimden parça kopmuş gibi...'
- Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu